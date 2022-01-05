На Урале заключенные вырезали из снега скульптуры врачей, борющихся с коронавирусом

Скульптура слева основана на внешности врача из ИК-10, отмечает один из участников конкурса. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

У заключенных екатеринбургской исправительной колонии №10 закончился конкурс снежных фигур. Их вырезали из плотного снега к Новому году. При этом некоторые участники решили посвятить свои работы не Деду Морозу, а... врачам, которые каждый день борются с коронавирусом.

- Данная фигура символизирует медицинского работника, она была изготовлена представителями четвертого отряда. Эта фигура символизирует нашего местного медицинского сотрудника, который всех лечит, делает добро в наше нелегкое время, - рассказал один из участников конкурса.