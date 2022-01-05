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Общество5 января 2022 9:22

За сутки в Свердловской области зарегистрировали меньше 400 случаев коронавируса

При этом из больниц выписались 493 человека, болевших COVID-19
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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В Екатеринбурге 5 января COVID-19 подтвердился у 152 человек.

В Екатеринбурге 5 января COVID-19 подтвердился у 152 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале идет на убыль. Так, 5 января, медики зарегистрировали еще 395 новых случаев COVID-19. Впервые за несколько месяцев цифра ежедневной статистики оказалась меньше 400. При этом всего сутки назад был выявлен 421 случай.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 200 856, - уточняют в региональном оперативном штабе.

У 375 пациентов состояние тяжелое. При этом из них 220 человек лежат в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 169 человек. Еще 1912 пациентов находятся в больницах в состоянии средней тяжести. Добавим, что за сутки от COVID-19 вылечились 493 человека.