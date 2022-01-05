Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 января 2022 8:49

На жительницу Первоуральска, ударившую ножом 14-летнего племянника, завели уголовное дело

Школьника госпитализировали с пробитым легким
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Причина нападения пока не ясна. Раньше проблем с законом у женщины не было. Фото: личная страница подозреваемой во «ВКонтакте»

Причина нападения пока не ясна. Раньше проблем с законом у женщины не было. Фото: личная страница подозреваемой во «ВКонтакте»

История о нападении 50-летней женщины на 14-летнего племянника получила продолжение. Так, сегодня, 5 января, стало известно о том, что женщине за содеянное грозит уголовная ответственность.

- В отношении жительницы Первоуральска возбудили уголовное дело, - уточнил источник.

Как писала «КП-Екатеринбург» ранее, школьник на электричке приехал погостить к тете в деревню Крылосово. Во время застолья, которое сопровождалось употреблением алкоголя, женщина вдруг схватила нож и ударила парня в грудь. Школьника увезли в больницу с пробитым легким.