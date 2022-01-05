Свердловский областной суд определился, когда пересмотрит приговор Владимиру Васильеву, устроившему смертельное ДТП

Заседание состоится 21 января в 10.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, в деле о резонансном ДТП на улице Малышева, которое случилось в августе 2019 года, скоро будет поставлена точка. Свердловский областной суд определил дату, когда рассмотрит приговор Владимиру Васильеву, ранее вынесенный Ленинским районным судом.

Заседание состоится 21 января в 10.00. Рассматривать дело будет судья Александр Андреев.

В августе 2019 году художник Владимир Васильев, управляя машиной, протаранил четыре автомобиля в центре Екатеринбурге. Тогда погиб таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. 10 марта Ленинский районный суд признал Васильева виновным в пьяной езде, которая привела к ДТП с погибшими, а также в угоне автомобиля — ключи от машины он вытащил из куртки своего приятеля.

Изначально его приговорили к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы. Но затем коллегия судей отменила этот приговор, сославшись на нарушения уголовно-процессуального закона. Теперь в Свердловском областном суде должны вынести новое решение по делу.