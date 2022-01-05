Огнеборцы справились с сильным пожаром в цехе на промышленной площадке в Екатеринбурге

В 12.25 открытое горение ликвидировано. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

К половине первого часа дня на улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге пожарные справились с огнем, охватившим колерный цех.

- В 11.43 пожар был локализован, в 12.25 открытое горение ликвидировано, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Изначально на место ЧП прибыло 14 пожарных машин. Но впоследствии две из них уехали. На месте ЧП работает 53 сотрудника МЧС.

- Пострадавших нет, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.