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Происшествия5 января 2022 7:10

Появилось видео сильного пожара в цеху с газовыми баллонами в Екатеринбурге 5 января 2022

МЧС опубликовали видео с места сильного пожара в цеху с газовыми баллонами 5 января 2022
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Из-за взрывов, раздающихся внутри цеха, пожарным приходится тушить огонь с расстояния. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за взрывов, раздающихся внутри цеха, пожарным приходится тушить огонь с расстояния. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В одиннадцатом часу утра в Екатеринбурге начался сильный пожар. Пламя почти целиком охватило цех на промплощадке, разместившейся на улице Фронтовых Бригад.

- В тушении пожара задействованы 14 единиц техники, 45 единиц личного состава, - уточняют в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Сложность в борьбе с огнем возникла из-за того, что внутри цеха очень много горючего и транспорта. То и дело раздаются взрывы. Пожарные сумели эвакуировать из цеха шесть полных газовых баллонов, а также приступили к эвакуации машин. МЧС опубликовали видео с места ЧП.