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Общество5 января 2022 5:34

В Каменске-Уральском пожарные спасли из горящего дома пять человек

Еще пятеро эвакуировались из дома самостоятельно
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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На месте ЧП работало 19 сотрудников МЧС.

На месте ЧП работало 19 сотрудников МЧС.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В седьмом часу утра поступило тревожное сообщение из Каменска-Уральского. На улице Бажова загорелся четырехэтажный дом. Пламя вспыхнуло в квартире на четвертом этаже.

- Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы по лестничным маршам пять человек, спасены пять человек с помощью спасательных устройств, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 19 человек личного состава.

Уже через час борьба с пожаром была завершена. Никто из людей не пострадал.