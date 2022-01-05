В Каменске-Уральском пожарные спасли из горящего дома пять человек

На месте ЧП работало 19 сотрудников МЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В седьмом часу утра поступило тревожное сообщение из Каменска-Уральского. На улице Бажова загорелся четырехэтажный дом. Пламя вспыхнуло в квартире на четвертом этаже.

- Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы по лестничным маршам пять человек, спасены пять человек с помощью спасательных устройств, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 19 человек личного состава.

Уже через час борьба с пожаром была завершена. Никто из людей не пострадал.