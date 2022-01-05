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Происшествия5 января 2022 4:58

Под Екатеринбургом при столкновении «Лады» и «Лексуса» пострадал 17-летний подросток

Отечественная легковушка врезалась в иномарку, вставшую на дороге из-за поломки
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Авария произошла на дороге Екатеринбург-Полевской. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Авария произошла на дороге Екатеринбург-Полевской. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На дороге Екатеринбург-Полевской произошла авария. «Лада Калина» врезалась в «Лексус RX300», который стоял на проезжей части с выставленным знаком аварийности. При этом пострадал 17-летний молодой человек, сидевший в «Ладе».

- Несовершеннолетний находился на переднем пассажирском сиденье автомашины и был пристегнут ремнем безопасности, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Получил ссадины лица от разбитого стекла, с места ДТП был доставлен в ДГКБ № 9, после осмотра врачами отпущен домой.

За рулем машины сидел его 42-летний родственник, который подвозил подростка домой. Он пояснил, что не заметил знак аварийности на проезжей части.