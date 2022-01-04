Привокзальная площадь в Нижнем Тагиле полностью преобразится. Фото: проектная документация

На реконструкцию Привокзальной площади в Нижнем Тагиле выделили 276 миллионов 732 тысячи рублей. До конца января мэрия должна найти подрядчика, который выполнит весь объем запланированных работ в 2022 году.

Реконструкция транспортного узла пройдет в границах проспекта Ленина, а также улиц Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина и Товарного двора. Объект нужно сдать до начала ноября 2022 года.

До начала капитального ремонта подрядчик должен переложить все сети, а также согласовать документацию. Здесь нужно будет обустроить не только проезжую и пешеходную части, но и стоянки для автомобилей и автобусов, остановки, пандусы и лестницы, ливневку и провести озеленение территории.

Во время ремонта на Привокзальной площади установят стелу «Город трудовой доблести».