Под Нижним Тагилом женщина отвлеклась на дочь и устроила ДТП на встречной полосе

В ДТП пострадали два человека. Фото: отделение пропаганды ГИБДД

4 января в 14 часов на 19 километре трассы Нижний Тагиле – Висимо-Уткинск – Усть Утка произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок.

По данным отдела пропаганды ГИБДД, 30-летняя женщина за рулем Datsun во время движения отвлеклась на свою маленькую дочь и выехала на встречную полосу. Там в этот момент ехала Toyota Corolla под управлением 70-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадала 6-летняя девочка, которую госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ранами на лице.

Также в аварии 38-летний пассажир Toyota Corolla получил закрытую черепно-мозговую травму.

Женщина управляет автомобилей три года, за это время ее три раза привлекали к административной ответственности. 70-летний водитель ПДД никогда не нарушал. Все участники ДТП были трезвы. Проводится проверка.