На Урале лже-минер требовал 500 тысяч рублей, угрожая взорвать ТЦ

Здание центра оцепили вечером 1 января 2022 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

1 января около 20 часов в региональное управление ФСБ по Свердловской области на электронную почту обратился неизвестный человек, который угрожал взорвать торговый центр «Палермо» в городе Полевском. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах.

Злоумышленник в тексте письма предупредил силовиков, что на указанный в письме номер телефона нужно незамедлительно перевести 500 тысяч рублей, иначе в здании ТЦ взорвутся 50 бомб.

На адрес ТЦ «Палермо» незамедлительно выехали начальник полиции города и 15 стражей порядка. С объекта оперативно эвакуировали 22 человека, после чего здание проверили.

В 22 часа проверка была завершена. Никаких взрывных устройств обнаружено не было. Ведется розыск лже-минера.