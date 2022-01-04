Водитель, влетевший на «Ниссане» в автобус на Режевском тракте, скончался

Из машины водителя достали спасатели с помощью механических устройств. Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель автомобиля «Ниссан», который в 4 января в 14:40 выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, скончался в машине скорой помощи после госпитализации с места ДТП.

ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса №523 «Буланаш – Екатеринбург» произошла на 58 километре Режевского тракта. В автобусе в момент аварии находились 39 пассажиров, никто из них не пострадал. Позже их отправили в Екатеринбург на другом автобусе.

В иномарке, находились водитель (погиб), а также девушка, мужчина и пятилетний ребенок. Все они с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Движение на трассе до сих пор затруднено. Здесь работают инспекторы ДПС. Дорожный инцидент со смертельным исходом расследует прокуратура.