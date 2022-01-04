Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 января 2022 13:56

Водитель, влетевший на «Ниссане» в автобус на Режевском тракте, скончался

В ДТП пострадали все пассажиры машины
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из машины водителя достали спасатели с помощью механических устройств. Фото: ГИБДД Свердловской области

Из машины водителя достали спасатели с помощью механических устройств. Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель автомобиля «Ниссан», который в 4 января в 14:40 выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, скончался в машине скорой помощи после госпитализации с места ДТП.

ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса №523 «Буланаш – Екатеринбург» произошла на 58 километре Режевского тракта. В автобусе в момент аварии находились 39 пассажиров, никто из них не пострадал. Позже их отправили в Екатеринбург на другом автобусе.

В иномарке, находились водитель (погиб), а также девушка, мужчина и пятилетний ребенок. Все они с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Движение на трассе до сих пор затруднено. Здесь работают инспекторы ДПС. Дорожный инцидент со смертельным исходом расследует прокуратура.