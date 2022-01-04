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Происшествия4 января 2022 12:42

Под Екатеринбургом прекращены поиски 30-летнего Кирилла Жилина

Молодого мужчину искали в районе поселка Балтым с 28 декабря
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Кирилл Жилин погиб, его поиски прекращены. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Кирилл Жилин погиб, его поиски прекращены. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Под Екатеринбургом полицейские и волонтеры 4 января прекратили поиски 30-летнего Кирилла Жилина, который пропал еще 28 декабря.

Во время поисков волонтеры обратились за помощью к жителям Свердловской области, сообщив, что у пропавшего есть особая примета – шрам на левой щеке. Перед уходом из дома Кирилл оделся в горнолыжный костюм.

К сожалению, 4 января стало известно, что Кирилл Жилин погиб. В связи с этим поисковые работы были остановлены.

- Найден, погиб, - сообщили волонтеры.