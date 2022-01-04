Премьер Мишустин компенсировал Екатеринбургу почти миллиард на проект деревни Универсиады-2023

Михаил Мишустин подписал документ о трансфере в размере 916,4 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин перед Новым годом подписал постановление о выделении Свердловской области 916,4 миллионов рублей в качестве компенсации расходов на проект деревни Универсиады.

В документе, который размещен на сайте федерального кабмина, прописаны правила предоставления межбюджетного трансфера региону. Эти средства компенсируют траты на проектные и изыскательные работы по объектам капитального строительства деревни Универсиады 2023 года.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге в год 300-летия столицы Среднего Урала с 7 по 19 августа. Город примет первенства по 18 видам спорта, на которых среди участников разыграют 246 комплектов медалей.

В Екатеринбурге на Универсиаду-2023 году приедут больше 10 тысяч спортсменов из разных стран, а также зрители. Всего уральскую столицу в дни спортивных состязаний посетят порядка 500 тысяч человек.