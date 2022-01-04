Скончался артист Театра Музкомедии в Екатеринбурге

В декабре Павлу Алейникову исполнилось 42 года. Фото: сайт Театра Музкомедии

Ночью, 2 января 2022 года на 43-м году жизни скончался один из ведущих артистов Театра Музкомедии в Екатеринбурге Павел Алейников. Эту информацию подтверждают знакомые Алейникова в социальных сетях. Причина смерти артиста не сообщается.

- В голове не укладывается... недавно был день рождения...Покойся с миром, Паша..., - пишет на странице артиста Елена Камиловская.

В качестве хореографа Павел Алейников был занят в театре в постановках «Осторожно, бабушки!», «Оттепель!» и «Марья-искусница». В качестве актера он был занят в спектаклях «Муха-Цокотуха», «Принцесса цирка», «Скрипач на крыше», «Герцогиня из Чикаго», «Летучая мышь», «Между солнцем и дождем», «Веселые ребята», «Оттепель», «Моцарт VS Сальери», «Одолжите тенора».

Меньше месяца назад, 9 декабря 2021 года, Павел Алейников отметил день рождения.