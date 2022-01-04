В Екатеринбурге проходит фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

Традиционный фестиваль проводится до 7 января 2022 года Фото: Лев ИСТОМИН

В Екатеринбурге у Храм-на-Крови с 29 декабря проходит XVI фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда», итоги которого подведут в день празднования Рождества Христова 7 января 2022 года.

В этот раз для фестиваля в Екатеринбургской епархии утвердили семь тем, в рамках которых трудятся скульпторы. Это 150 лет со дня рождения супруги Николая II – императрицы Александры Федоровны, Рождество, 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника в 1957 году, русская культура в период правления Николая II, подвиг новомучеников и исповедников земли русской, а также 600 лет с момента обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, 175 лет с момента учреждения Русской Духовной миссии в Иерусалиме и 140 лет со дня создания Императорского Православного Палестинского Общества.

Площадка фестиваля разместилась у Храма-на-Крови Фото: Лев ИСТОМИН

В дни новогодних каникул можно посмотреть, как у храма трудятся скульпторы в составе 23 команд. Мастера прибыли из Нижнего Тагила, Невьянска, Новоуральска, Перми, Санкт-Петербурга, Иркутска, Москвы, Сочи, Новосибирска, Барнаула, Тверской области и Удмуртии. Также здесь работают скульпторы из Екатеринбурга.

«Вифлеемская звезда» - единственный российский ледовый фестиваль, который посвящен празднованию Рождества Христова. Его проводят в Екатеринбурге в первой половине января с 2005 года.