Коронавирусом за сутки заболел 421 житель Свердловской области

Ситуация с коронавирусом остается опасной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки заболел 421 житель региона. Общее число заболевших COVID-19 составляет 200 461 человек, из которых 173 628 пациентов полностью справились с болезнью.

Кроме Екатеринбурга диагноз за сутки поставлен у жителей Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Кушвы, Ирбита, Богдановича и других населенных пунктов Свердловской области.

Также за сутки от коронавируса скончались еще 23 человека. Всего за время пандемии COVID-19 в регионе скончались 9 508 человека.

Отметим, что на фоне снижения числа новых заболевших COVID-19 в Свердловской области власти ввели QR-каникулы до 20 января 2022 года. Решение об их продлении будет приниматься с 15 по 20 число.