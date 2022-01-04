Перед Рождеством в Екатеринбурге проверят храмы на пожарную безопасность

Перед Рождеством храмы проверят на предмет пожарной безопасности Фото: ИВАНОВА Диана

В храмах Екатеринбурга вечером 6 января начнутся торжественные Богослужения в честь празднования Рождества Христова. Здесь традиционно ждут наплыва православных христиан, поэтому перед праздником, 5 января 2022 года, сотрудники МЧС по Свердловской области проверят религиозные объекты на предмет пожарной безопасности, а также проведут профилактические беседы со священнослужителями и верующими.

- В ходе профилактического визита сотрудники МЧС проверят наличие и исправность огнетушителей, состояние эвакуационных выходов, напомнят основные правила пожарной безопасности, расскажут алгоритм действия в случае пожара в религиозных организациях, прихожан и священнослужителей научат пользоваться огнетушителем, - рассказывают в пресс-службе МЧС по региону.

Ранее «КП-Екатеринбург» публиковала подробный прогноз погоды на новогодние праздники в Екатеринбурге, а также программу мероприятий.