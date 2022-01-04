Под Екатеринбургом пропал молодой мужчина со шрамом на щеке

Кирилл Жилин может нуждаться в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Под Екатеринбургом в поселке Балтым пропал 30-летний Кирилл Жилин, о местонахождении которого ничего не известно с 28 декабря 2021 года.

По данным поискового отряда «Прорыв», на момент исчезновения Кирилл был одет в горнолыжную куртку серо-синего цвета, темную лыжную шапку с помпоном, темно-синюю кофту и черные кроссовки черного цвета с бело-красными полосками.

Рост Жилина – 170 сантиметров, серо-голубые глаза, русые волосы. Есть особая примета – шрам на левой щеке. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Информацию о Кирилле Жилине можно передать в поисковый отряд по телефону 8 9000 44 02 20 или в отдел полиции по телефону 02.