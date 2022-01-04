Юные уральцы получили на «Пушкинскую карту» по пять тысяч рублей

Номинал "Пцушкинской карты" вырос почти в два раза. Фото: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Жители Екатеринбурга и Свердловской области в возрасте от 14 до 22 лет получили на «Пушкинскую карту» по 5 тысяч рублей, которые могут потратить на посещение 75 культурных организаций региона.

В Департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что эти деньги не будут суммироваться с остатком на карте.

С 1 сентября в регионе к акции подключились десятки учреждений культуры, юные уральцы посетили более 700 событий по 40 тысячам билетов, приобретенных по карте.

Среди мероприятий, которые можно посетить по карте – выставки, лекции, мастер-классы, арт-мастерские, концерты и экскурсии. В 2021 году номинал карты составлял три тысячи рублей, сейчас он увеличен до пяти тысяч.