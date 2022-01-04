Владелец цветочного киоска в Екатеринбурге готов простить грабителя при одном условии

Парень схватил букет, когда продавец отвернулась. Фото: скрин с видео камеры видеонаблюдения

В Екатеринбурге в микрорайоне Ботанический по улице Родонитовая, 25/1 в понедельник, 3 января, молодой человек в черной маске зашел в цветочный павильон «Три ромашки», и ограбил его. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».

Посетитель дождался, пока продавец отвернется, после чего выбрал букет, схватил его и убежал. Бросившаяся вслед за мужчиной продавец не смогла его догнать, но владелец киоска написала заявление в полицию, а сам грабитель попал на запись с камер видеонаблюдения.

Владелец цветочного киоска говорит, что готов забрать заявление, если молодой человек оплатит стоимость украденного букета. Правда, пока он не объявлялся.