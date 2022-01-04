На ВИЗе закрылся известный ресторан

Владельцы ресторана объявили о его закрытии сразу после Нового года. Фото: официальный аккаунт ресторана "if..." в Instagram

В Екатеринбурге по адресу улицам Репина, 52, закрылся известный ресторан «if…», где отдыхала состоятельная публика. Это заведение общепита проработало около года.

В официальном аккаунте ресторана его владельцы рассказали о большой распродаже мебели, деталей интерьера и оборудования. Также здесь поблагодарили за работу персонал.

Отметим, что в 2021 году в период пандемии коронавируса, который стал непростым испытанием для уральских предпринимателей, в Екатеринбурге закрылись несколько известных заведений общепита. Среди них – бар In100gram и итальянский ресторан «Портофино».

В Свердловской области до 20 января 2022 года действуют QR-каникулы для посетителей торговых центров и свободных от коронавируса зон. Также до этого числа разрешена ночная работа кафе, баров и ресторанов.