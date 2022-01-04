В Екатеринбург пришли праздничные морозы

Морозы пришли в Екатеринбург 4 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург 4 января 2022 года пришла новогодние морозы. В уральской столице резко похолодало, при этом, сохранились осадки.

С утра, 4 января, в Екатеринбурге – 15 градусов, на протяжении всего дня будет идти небольшой снег, днем немного потеплеет до – 14 градусов, однако к ночи столбики термометров опустятся до отметки в – 17 градусов.

На протяжении ближайших суток в Екатеринбурге сохранится западный ветер, который дует со скоростью 4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное.

Ранее уральские синоптики спрогнозировали похолодание в Свердловской области до – 30 градусов. Это произойдет уже 5 января. Холоднее всего традиционно будет на севере Среднего Урала.