В Екатеринбурге продолжают работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19

В праздники привиться от коронавируса можно в мобильных пунктах вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в новогодние праздники продолжают работать мобильные пункты вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса.

График работы пунктов вакцинации в Екатеринбурге с 4 по 9 января 2022 года

ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87. С 4 по 9 января с 12 до 18 часов

ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46. С 4 по 9 января с 10 до 14 часов

ТРЦ «Парк Хаус», улица Сулимова, 50. С 4 по 9 января с 10 до 14 часов

ТРК «Глобус», улица Щербакова. 4. С 4 по 8 января с 10 до 14 часов

ТЦ «Дирижабль», улица Шварца, 17. С 4 по 9 января с 10 до 14 часов

ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41. С 4 по 9 января с 10 до 14 часов

ТРЦ «VEER Mall», проспект Космонавтов, 108 Д. С 4 по 9 января с 14 до 18 часов

Гипермаркет «Сима-Ленд», улица Черняховского, 86/12, первый этаж, с 4 по 9 января с 10 до 14 часов

Также в новогодние праздники прививку от коронавируса можно сделать с аэропорту «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, первый этаж здравпункт. С 4 по 9 января с 10 до 14 часов.

Чтобы вакцинироваться от коронавируса, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.