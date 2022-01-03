Жительница Первоуральска пыталась зарезать 14-летнего племянника в новогоднюю ночь

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первоуральске решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 50-летней женщины, которая едва не убила племянника в новогоднюю ночь. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в силовых структурах. Школьник приехал к тете в деревню Крылосово на электричке и вместе с ней распивал спиртное. Под утро женщина схватилась за нож и ударила мальчика в грудь.

- Подростка доставили в больницу, у него повреждено легкое, - пояснил источник «КП».

Ранее у свердловчанки не было проблем с законом. Фото: личная страница подозреваемой во «ВКонтакте»

Напомним, что в Арамиле в первую ночь года был ранен 17-летний студент екатеринбургского техникума. Его ранее судимому соседу не понравилась громкая музыка, и конфликт завершился поножовщиной и уголовным разбирательством.

Связаться с подозреваемой на момент публикации не удалось.