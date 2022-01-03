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Общество3 января 2022 18:04

«Кабы не было зимы»: в женской колонии ИК-16 на Урале Снегурочка зачитала рэп во время новогоднего шоу

Во время представления жюри оценивало не только баллы, но и присущий женщинам артистизм
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Заключенные из краснотурьинской женской колонии № 16 устроили новогоднее представление. Снегурочки провели рэп-баттл, игры и конкурсы, в ходе которых выбирали лучшую конкурсантку. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

- Осужденные женщины всех отрядов учреждения с энтузиазмом участвовали в новом необычном мероприятии, основанном на импровизации. Конкурсантки выполняли несложные задания ведущих. Вырезали снежинки из бумаги, пели новогодние песни в разных эстрадных жанрах, - сообщают в областной пресс-службе ГУФСИН.

Кроме того, на конкурсе Снегурочки показали зажигательные танцы под «Кабы не было зимы». Жюри оценивало не только баллы, но и присущий женщинам артистизм. Первое место досталось Снегурочке из третьего отряда.

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Заключенные женщины сделали снежные фигуры в уральской колонии. Также они создали новогодние украшения. (Подробнее)