«Кабы не было зимы»: в женской колонии ИК-16 на Урале Снегурочка зачитала рэп во время новогоднего шоу

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Заключенные из краснотурьинской женской колонии № 16 устроили новогоднее представление. Снегурочки провели рэп-баттл, игры и конкурсы, в ходе которых выбирали лучшую конкурсантку. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

- Осужденные женщины всех отрядов учреждения с энтузиазмом участвовали в новом необычном мероприятии, основанном на импровизации. Конкурсантки выполняли несложные задания ведущих. Вырезали снежинки из бумаги, пели новогодние песни в разных эстрадных жанрах, - сообщают в областной пресс-службе ГУФСИН.

Кроме того, на конкурсе Снегурочки показали зажигательные танцы под «Кабы не было зимы». Жюри оценивало не только баллы, но и присущий женщинам артистизм. Первое место досталось Снегурочке из третьего отряда.

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