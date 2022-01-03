Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту смертельного ДТП под Каменском-Уральским

Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области.

Прокуратура Каменского района взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту аварии, в которой погибла 66-летняя женщина, и пострадали пять человек.

Авария произошла 3 января 2022 года в 15:42 на 72 км. автодороги « Екатеринбург – Шадринск – Курган». Водитель кроссовера Mitsubishi Outlander не справился с управлением. Машину занесло и она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с LADA Largus. В отечественном автомобиле ехала семья из четырех человек, в том числе дети 11 и 15 лет. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу Каменска-Уральского.

В кроссовере в момент аварии находились двое: мужчина и его 66-летняя пассажирка. Женщина скончалась на месте аварии. Мужчину госпитализировали.

- Прокуратура Каменского района взяла на контроль проведение проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, - отметили в ведомстве.