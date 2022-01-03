Семья возвращалась домой: подобности смертельного ДТП под Каменск-Уральским

Водитель автомобиля Mitsubishi обгоняя машины, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии, которая произошла под Каменск-Уральским 3 января 2022 года. Около 15:00 дня водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Largus. В результате ДТП 66-летняя пассажирка кроссовера скончалась на месте. Водителя Mitsubishi – доставили в больницу Каменска-Уральского.

В отечественном автомобиле ехала семья из четырех человек. Все они также доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

- 15-летний мальчик сидел на заднем сиденье слева, он госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Его 11-летняя сестра, сидевшая рядом с ним справа, с различными переломами доставлена в травматологическое отделение, - уточняют в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД также установили, что семья проживает в Екатеринбурге. Они ехали домой из Шадринска.

- Водитель автомашины Mitsubishi Outlander имеет стаж вождения 23 года, привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 24 раза. Пояснить обстоятельства случившегося ДТП не может, - добавляют в ведомстве. - Все участники аварии были пристегнуты ремнём безопасности.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД РФ, скоростной режим, быть особо внимательными при совершении обгонов.