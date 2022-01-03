Появилось видео с массовой аварии под Екатеринбургом, в которой пострадали три человека

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Днем 3 января 2022 на 278 километре трассы «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» столкнулись сразу четыре автомобиля. Аварию спровоцировал водитель автомобиля Mazda. Мужчина превысил допустимую скорость и въехал в Datsun. Следом в столкнувшиеся иномарки въехали еще два автомобиля Hyundai Solaris и Hyundai Getz.

В аварии пострадали три человека. Двое отделались ушибами, а третьего госпитализировали в больницу города Невьянск.

ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области опубликовали запись с видеорегистратора. На ней видно, как один из участников ДТП пытается объехать разбитые авто, но не справляется с управлением и на большой скорости въезжает в Datsun. От удара машину отбрасывает и она сбивает человека.