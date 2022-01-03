В Нижнем Тагиле затопило парковку у парка «Народный»

В Нижнем Тагиле произошла крупная коммунальная авария. Все случилось 3 января, около 15:00 в парке «Народный». Вода быстро заполонила парковку. Дежурный диспетчер пояснил, что утечка воды случилась из-за коммунальной аварии. Об этом пишет издание TagilCiTy

Парковку затопило вместе со стоящими на ней автомобилями. На видео с места происшествия видно, что вода почти покрывает колеса автомобилей. В единой диспетчерской службе пояснили, что сейчас прорыв удалось устранить. Также они рассказали, что в местах, где воды больше всего уже сделана подсыпка.

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