На должность заместителя начальника полиции Нижнего Тагила назначен подполковник Дмитрий Рублев

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

В полиции Нижнего Тагила назначены новые руководители. Так, на должность заместителя начальника полиции назначен подполковник Дмитрий Рублев. Он служит в органах внутренних дел уже 14 лет.

- Дмитрий Евгеньевич начинал путь с оперуполномоченного, имеет опыт работы в Межмуниципальном управлении, с 2017 года занимал должность заместителя начальника отдела полиции № 16, где руководил работой оперативных подразделений, - сообщают в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

К новым обязанностям он приступит с 1 января 2022 года