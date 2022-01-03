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Общество3 января 2022 15:22

На должность заместителя начальника полиции Нижнего Тагила назначен подполковник Дмитрий Рублев

Дмитрий Рублев служит в органах уже 14 лет
Алиса ЩЕДРИНА
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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

В полиции Нижнего Тагила назначены новые руководители. Так, на должность заместителя начальника полиции назначен подполковник Дмитрий Рублев. Он служит в органах внутренних дел уже 14 лет.

- Дмитрий Евгеньевич начинал путь с оперуполномоченного, имеет опыт работы в Межмуниципальном управлении, с 2017 года занимал должность заместителя начальника отдела полиции № 16, где руководил работой оперативных подразделений, - сообщают в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

К новым обязанностям он приступит с 1 января 2022 года