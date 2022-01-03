Журнал Forbes признал Екатеринбург одним из лучших городов для внутреннего туризма

Екатеринбург признали лучшим за архитектуру в стиле конструктивизма и уральскую кухню. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург попал в шорт-лист лучших мест для путешествий по стране. К тому же, число туристов, которые выбирают город для путешествий, выросло на 36%. В этом помогли и туристические новинки – поезд «Императорский маршрут», музыкальные фестивали, выставки и т.д. Об этом сообщает издание Forbes.

Как отмечает издание, в Екатеринбурге собраны жемчужины конструктивизма и символы этого направления - гостиница «Исеть» и комплекс Городок чекистов. Также в столице Урала много необычных памятников, например клавиатуре и создателю велосипеда.

Также Екатеринбург оказался в числе лидеров за большое количество ресторанов с местными блюдами и уральской кухней.Ранее, Екатеринбург уже был признан лучшим городом для отдыха и путешествий на Новый год. Возглавил рейтинг лучших туристических мест город Дербент. Его избрали за уникальное месторасположение и уникальные природные памятники.