Какая милота: отец Клавы Коки показал, как семья проводит новогодние праздники

Забавными кадрами Вадим поздравил своих подписчиков с новогодними праздниками. Фото: Instagram - аккаунт.

Семья певицы выбралась покататься на коньках

Родители Клавы Коки показали, как проводят новогодние каникулы и поделились милыми фото в соцсетях. Отец певицы Клавдии Высоковой, Вадим Высоков сфотографировался c женой и детьми на одном из городских кортов. Фотографии он опубликовал в своем Instagram. Сейчас под серией новогодних фотокарточек есть 175 лайков.

На одних фотоснимках он целуется со своей женой. На другом - устраивает перекус на льду с дочкой. А затем вся семья Высоковых позирует в обнимку. Такими забавными кадрами Вадим поздравил своих подписчиков с новогодними праздниками. Как видно, семья отпраздновала начало 2022 года очень спортивно и бодро.

Кстати, не так давно Клава Кока порадовала своего папу в день рождения новенькими часами Rolex,которые стоили несколько миллионов рублей.

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