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Общество3 января 2022 9:20

В Свердловской области коронавирус подтвердился у 445 человек

Такие данные дает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 за 3 января
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Зарегистрировано 24 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 9 485.

Зарегистрировано 24 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 9 485.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за 3 января 2022 года в Свердловской области ковид выявлен у 445 человек. Статистика показывает снижение заболеваемости. Ведь еще в конце декабря количество заболевших в сутки было более 500.

В тяжелом состоянии находятся 373 человека. Из них 175 - на аппаратах ИВЛ.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, которые также лежат в больницах области - 1 920.

Выписано 547 человек. Общее число выписанных достигло 173 109.

Зарегистрировано 24 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 9 485.