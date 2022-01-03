В Свердловской области аренда жилья к концу декабря подорожала на 27%

Как оказалось, к концу декабря спрос на краткосрочную аренду вырос на 27%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и по всей Свердловской области вырос спрос на арендованное жилье. Для проведения праздников жители еще с осени бронировали квартиры или коттеджи. Аналитики сервиса «Авито» рассказали, как увеличился интерес к аренде жителей в праздники. Как оказалось, к концу декабря спрос на краткосрочную аренду вырос на 27%.

- Арендные ставки поднялись на 6% — до 1 590 рублей за сутки. Ещё значительней в декабре жителей заинтересовали загородные дома — на 73%. Средняя стоимость аренды загородных объектов в Екатеринбурге и Свердловской области в декабре сохранилась на прежнем уровне, - отметил руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин.

Так, например, чтобы снять коттедж в черте города на сутки нужно в среднем 10 000 рублей. А цена на подобную недвижимость в области - 8 000 рублей в сутки. В новогоднюю ночь ставка на аренду повысилась на 20-30%. Так, например, аренда коттеджа а Уктусе с баней на двое суток 31 декабря и 1 января обошлась в 130 000 рублей. Хотя, ее обычная стоимость 50 000 рублей.

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