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Происшествия3 января 2022 8:21

В Екатеринбурге пьяный водитель каршеринга Volkswagen Polo въехал в машину с ребенком

В столкновении пострадала семилетняя девочка
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Ребенок был в детском кресле и не получил тяжелых травм.

Ребенок был в детском кресле и не получил тяжелых травм.

В Кольцово каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с Hyundai Solaris, в котором ехала маленькая девочка. Авария произошла 2 января около 18:00. За рулем арендованного автомобиля был 33-летний мужчина. Он взял Volkswagen Polo в приложении «Делимобиль», чтобы поехать к отцу в гости. Перед дорогой водитель выпил 1,5 литра пива. Об этом сообщает ОГИБДД по Екатеринбургу.

- Водитель автомобиля Volkswagen Polo не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства. В результате он столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, двигающимся во встречном направлении. В результате ДТП травмировалась 7-летняя девочка - пассажир автомашины Hyundai Solaris, - рассказали в ОГИБДД по Екатеринбургу.

Ребенок был в детском кресле и не получил тяжелых травм. У девочки ушиб мягких тканей. Ее отвезли в детскую больницу. Медицинское освидетельствование показало, что водитель Volkswagen Polo находился в состоянии опьянения. Содержание алкоголя в его крови было - 1,266 миллиграмм на литр.

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