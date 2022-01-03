В Нижнем Тагиле стая собак напугала местных жителей

Остальные подписчики сообщества обвиняют местных жителей в том, что они прикармливают бездомных животных. Фото: скриншот видео.

В Нижнем Тагиле стая бездомных собак выходит на дороги и не дает проезда машинам. На видео, опубликованном очевидцем в паблике «Черный список Тагила» «Вконтакте», видно, как животных разгоняют сигналом автомобилисты.

- Очень интересно узнать, когда администрация города обратит внимание на обращения жителей Нижнего Тагила о стаях бродячих собак. У нас загрызли двух кошек, что дальше от них ждать? Очень страшно отпускать детей одних! – пишет автор поста.

Стая собак была замечена на Серебрянском тракте. Всего в ней было примерно 15 собак. Остальные подписчики сообщества обвиняют местных жителей в том, что они прикармливают бездомных животных.

- Не было бы кормовой базы и собак бы не было во дворах. Летом с помойки тараканы пешком ходили по асфальту в дома. Следующим летом, вероятно, крысы как на Алтайке забегают, - комментирует подписчица Надежда.

В конце декабря 2021 года жителей Академического напугала стая собак, которая портила их одежду, а также нападала на детей.

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