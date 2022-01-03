В Первоуральске ночью сгорел частный дом на Толмачева

Пострадавших в пожаре нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 2 января загорелся частный дом на улице Толмачева. У жилища сгорела крыша и отделка. На пульт пожарных поступила информация о случившемся в 23:19. - На площади 153 квадратных метра сгорела кровля. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 14 человек личного состава. В 01:00 открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04:49, - сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пострадавших в пожаре нет. В настоящий момент пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания. Напомним, в Сухом Логу 1 января 2022 года сгорело четыре квартиры на улице Милицейской. Также у дома выгорела крыша. В настоящий момент Прокуратура проводит проверку по этому факту.