В Нижних Сергах водитель Toyota Land Cruiser сбил пьяного пешехода

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижних Сергах водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил пешехода. ДТП произошло около 17.30 в районе 7 км автодороги «Михайловск - станция Михайловский завод». Приехавшим на место аварии сотрудникам ГИБДД 51-летний водитель пояснил, что не увидел мужчину, двигавшегося посередине проезжей части.

- Пешеход был нетрезвым. Двигался в темной одежде без световозвращающих элементов, - уточнили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - Своими действиями он спровоцировал дорожную аварию, в результате которой погиб на месте.

Погибшему было 32 года. Он жил в поселке Михайловский завод. Незадолго до аварии мужчина выпивал вместе со своим товарищем. Около 17:00 направился в сторону дома.

Что касается водителя внедорожника, то в момент ДТП, он был трезвым. Сейчас органы внутренних дел проводят расследование, по результатам которого будет принято мотивированное решение.