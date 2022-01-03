Новогодняя елка в Екатеринбурге попала в Топ-3 самых высоких в стране

Привычную жителям Екатеринбурга елку высотой 50 метров устанавливают на площади 1905 года с 2010 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на протяжении многих лет перед Новым годом на Площади 1905 года ставят одну из самых больших елок в стране. Ее высота - 50 метров. А располагается она прямо в центре сказочного Ледового городка, в котором так любят отдыхать жители и гости города.

Накануне портал ТурСтат составил ежегодный рейтинг самых высоких новогодних елок России. И наша красавица заняла почетное второе место. Выше нее только елка в Красноярске (55 метров). На третьем месте – елка в Грозном (42 м), далее – в Дербенте (40 м), в Уфе (35 м), Казани (35 м), Туле (32 м), Калининграде (30,5 м), Санкт-Петербурге (30 м) и Барнауле (30 м). Все эти новогодние красавицы сделаны из искусственных материалов.

А вот в топ-3 живых городских новогодних елей по высоте в этом году вошли елки в Уфе (35 м), елка на Дворцовой площади Санкт-Петербурга (30 м) и главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве (28 м).

Напомним, до 2003 года на Площади 1905 года ставили живую елку. В 1981 была установлена самая большая живая елка - 35 метров. Ей было 110 лет.

С 2004 по 2009 год живую ель заменили на любопытную конструкцию. В металлический стержень, высотой 24 метра, вставляли небольшие, но живые елочки.

С 2010 по 2018 установили уже знакомую всем 50-метровую елку. Только однажды, в 2019 году, ее заменили на живую ель. В 2020 -2022 городские власти вновь вернулись к традиционной 50-метровой елке.