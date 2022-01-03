В парке Маяковскго прокомментировали огромные очереди на Царь-горку

В очереди на горку люди стоят по 40 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге в новогодние каникулы очень оживленно. Желающих прокатиться на гигантской «Царь-горке» столько, что у касс собираются большие очереди. Об этом сообщает информационное агентство «ЕАН».

Как сообщается, посетители парка Маяковского вынуждены стоять в очереди до полутора часов, чтобы прокатиться на горке величиной с пятиэтажный дом. Ранее, она была закрыта для посетителей из-за слишком морозной погоды в уральской столице.

Новогодний ажиотаж, который вызван новым аттракционом также прокомментировали в пресс-службе парка Маяковского.

- Мы готовы предложить жителям самые разные активности, как платные, так и бесплатные. «Тинькофф Горка» и каток «Северное сияние» привлекают максимальное количество посетителей, плюс сейчас отличная погода. Но в пиковые часы действительно в очереди на горку. Вероятно придётся постоять 40-60 минут, - прокомментировали «КП – Екатеринбург» в пресс-службе ЦПКиО им. Маяковского.

Также представители парка сообщили, что горка будет работать и после каникул. Кроме того, очереди столпились и в другие места города. Например, много посетителей пришло в праздники на каток «Юность» и «Сезоны».

Напомним, чтобы прокатиться с горки нужно приобрести билет. Стоимость билета для взрослого - 100 рублей, для ребенка от 6 до 13 лет - 70 рублей. «Абонемент» на четыре и восемь спусков, их цена составит 300 и 500 рублей соответственно. На детский - цена в 200 и 350 рублей.

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