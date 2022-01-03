На Урале почти 18 000 жителей остались без горячей воды и отопления

В ГУ МЧС Свердловской области прокомментировали аварийные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде жители 2 января были вынуждены сидеть без горячей воды и отопления. Всему виной – авария на теплосетях. Сейчас жители пишут о том, что горячая вода и тепло вернулись не во все дома. Об этом сообщает паблик «Вконаткте» vSalde.ru.

- Тоже нет ни отопления, ни воды горячей. По прошлым отключениям все это дело появилось только утром, так что, ждем? – сообщает подписчица Ольга.

Кроме того, некоторые подписчики благодарят коммунальные службы и утверждают, что не успели замерзнуть.

- Карла Маркса № 85 ещё пока ничего не дали. Дома прохладно, но не критично... Обогреватели вам в помощь. Рабочим огромное спасибо, они работают в праздники, делают хотя бы что-то, - пишет Ангелина.

В ГУ МЧС Свердловской области прокомментировали аварийные работы.

- Теплоснабжение было ограничено на улицах Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная, Карла Маркса. Под отключение попали 135 жилых домов и 17 600 человек. Одиннадцать социально-значимых объектов. На месте работали 18 человек, 5 единиц техники, - прокомментировали происшествие в областном МЧС.

Также спасатели сообщают, что вчера, 2 января в 22:40 ремонт был завершен, и жителям вернули отопление. Кроме того, судя по документам на официальном сайте МУП «Гор.УЖКХ» Верхней Салды, аварийный ремонт тепловой сети, которая находится по улице Районной, завершили также рано утром, 2 января. Ремонтные работы начались еще 1 января 2021 года.

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