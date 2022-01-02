На Ботанике полсотни домов остались без отопления

В настоящее время ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение 51 многоквартирного дома по улицам Академика Шварца, Крестинского, Родонитовая, а также по Тбилисскому бульвару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ботанике 51 дом остался без отопления из-за коммунальной аварии. Тепло обещают вернуть к 20:00 часам 2 января. Прокуратура проводит проверку.

- Также ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение 2 детских садов, 3 школ, 2 медучреждений. В здании прокуратуры района организовано дежурство оперативных сотрудников, проводятся надзорные мероприятия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Батареи остыли в домах на улице Академика Шварца, Крестинского, Родонитовая, а также по Тбилисскому бульвару.

Напомним, что в Сухом Логу сгорели четыре квартиры в трехэтажном доме. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился изучить состояние жилища и расселить погорельцев.