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Общество2 января 2022 11:43

На Ботанике полсотни домов остались без отопления

Коммунальщики обещают вернуть тепло к 20:00
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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В настоящее время ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение 51 многоквартирного дома по улицам Академика Шварца, Крестинского, Родонитовая, а также по Тбилисскому бульвару.

В настоящее время ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение 51 многоквартирного дома по улицам Академика Шварца, Крестинского, Родонитовая, а также по Тбилисскому бульвару.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ботанике 51 дом остался без отопления из-за коммунальной аварии. Тепло обещают вернуть к 20:00 часам 2 января. Прокуратура проводит проверку.

- Также ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение 2 детских садов, 3 школ, 2 медучреждений. В здании прокуратуры района организовано дежурство оперативных сотрудников, проводятся надзорные мероприятия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Батареи остыли в домах на улице Академика Шварца, Крестинского, Родонитовая, а также по Тбилисскому бульвару.

Напомним, что в Сухом Логу сгорели четыре квартиры в трехэтажном доме. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился изучить состояние жилища и расселить погорельцев.