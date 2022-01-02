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Вечером 2 января в Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Омега». Всех посетителей и персонал вывели на улицу. Напомним, что в последнюю неделю прошлого года в уральской столице пришлось эвакуировать «Гринвич» и «Кит». Ранее «Комсомолка» сообщала о письме, которое пришло в управление ФСБ по Свердловской области по электронной почте.

- Здравствуйте дорогие спецслужбы, сегодня день когда один из самых во требовательных ТЦ в Екатеринбурге, а именно «Гринвич» взлетит на воздух. Я и мои люди установили 15 пакетов мощнейших СВУ которые только можно было создать в разных уголках данного ТЦ. Ровно в час закрытия прогремит взрыв, и моя цель не убить людей, а сам ТЦ. Уж слишком много они на себя взяли. Приятных поисков, времени не так мало, - написал аноним.

В пресс-службе УФСБ ситуацию не комментируют