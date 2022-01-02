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Здоровье2 января 2022 9:11

В Свердловской области выявили 466 новых случаев COVID-19

Общее число смертей достигло 9 461
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 924.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 924.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 466 новых случаев COVID-19. Зарегистрировано 29 случаев смерти больных, общее число смертей достигло 9 461.

- Состояние 352 госпитализированных оценивается как тяжелое, 226 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 181 – на аппаратах ИВЛ, - сообщили в оперштабе региона.

Был выписан 551 человек. Общее число выписанных достигло 172 562.