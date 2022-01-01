Заключенные женщины сделали снежные фигуры в уральской колонии

В конкурсе снежных скульптур в ИК-16 победила композиция из матрешек, которые водят хоровод вокруг тигра. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Заключенные женской колонии №16 в Краснотурьинске слепили снежные фигуры в виде тигров, матрешек и елочки к новогодним праздникам. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Осужденные старательно готовились к новогодним конкурсам. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

- В конкурсе снежных фигур победителями стали осужденные отряда №4, в локальном участке отряда был организован праздничный хоровод снежных матрешек вокруг символа наступившего года – тигра, - говорится в сообщении.

Заключенные женщины с удовольствием украшали территорию колонии и наряжали елочки. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Также в женской колонии прошел конкурс новогодних игрушек. В нем лидерами стали женщины из отряда №2. Они сделали своими руками полупрозрачные шары и яркие объемные звезды в технике оригами.

Также в женской колонии прошел конкурс новогодних игрушек. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В ГУФСИН отметили, что победителям вручили грамоты и небольшие подарки. Также там добавили, что осужденные старательно готовились к новогодним конкурсам. Они с удовольствием украшали территорию колонии и наряжали елочки.

Ранее стало известно, что в исправительной колонии №3 осужденные сделали 14 снежных фигур. Скульптуры создавали на тему новогодней атрибутики, Деда Мороза и Снегурочка и символа Нового года – тигра. Победителем стал отряд №5 с фигурой трехметрового тигра.

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