В Нижнем Тагиле непотушенная сигарета стала причиной смерти пенсионера

Предполагается, что пенсионер потерял сознание от отравления продуктами горения и не смог выбраться из квартиры. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь произошел пожар в жилой пятиэтажке на улице Энтузиастов. В огне погиб 71-летний пенсионер, рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Вероятно, мужчина уснул в кресле с непотушенной сигаретой, а обнаружив пожар, направился к выходу, - объяснили там.

Предполагается, что пенсионер потерял сознание от отравления продуктами горения и не смог выбраться из квартиры. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02:21. Возгорание произошло на четвертом этаже. Огонь повредил домашнее имущество на площади пяти квадратных метров.

Десять человек, которые находились в доме, успели эвакуироваться на улицу до прибытия пожарных. В тушении пожара были задействованы девять человек и три спецмашины. В 02:30 огонь удалось локализовать. Еще через две минуты спасатели ликвидировали открытое горение. А около трех часов ночи они закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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