В Екатеринбурге внедорожника снес столб, перевернулся и влетел в магазин

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, позвонить им Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 31 декабря в Мельковском переулкепроизошла необычная авария. Водитель внедорожника снес столб, несколько раз перевернулся и врезался в здание магазина. Ролик с ДТП опубликовал портал E1.RU.

На кадрах видно, что машины едут по двум полосам, где движение организовано в одну сторону. Водитель внедорожника начинает совершать обгон на повороте. Однако после того, как он проехал сворот, машину заносит. Авто правым боком залетает на тротуар, сносит забор и фонарный столб. Затем внедорожник несколько раз переворачивается и врезается в магазин.

В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что устанавливают обстоятельства аварии.

- Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, а также лиц располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить по телефону 263-19-02, - заявили там.

Также в ночь на 31 декабря в Екатеринбурге пьяный водитель въехал в машину такси. ДТП произошло на перекрестке улиц Краснолесья и Мехренцева. Нетрезвого водителя привлекли к административной ответственности.

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