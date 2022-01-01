Заболеваемость COVID-19 на Урале опустилась ниже 500 случаев за сутки

Также за минувшие стуки от коронавируса скончались 26 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 499 человек. Из них 156 – жители Екатеринбурга, сообщает операштаб по борьбе с инфекцией.
Также новые случаи COVID-19 приходятся на жителей Качканара, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Верхней Туры, Североуральска, Карпинска, Первоуральска, Верхней Пышмы и других населенных пунктов Свердловской области.
Всего с начал пандемии COVID-19 заразились 199 129 уральцев. Из них полностью вылечиться удалось 172 011. За последний день из больниц выписали 603 свердловчан.
По последним данным, состояние 385 пациентов с коронавирусом в Свердловской области оценивается как тяжелое. При этом 248 из них находятся в реанимациях, в том числе 180 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 2 006 больных оценивается как средней тяжести.
Также за минувшие стуки от коронавируса скончались 26 человек. Всего с начала пандемии от инфекции погибли 9 432 уральца.
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