В Нижнем Тагиле и его пригороде сгорела дача и машина

По фактам обоих возгораний проводится проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сгорел садовый дом. А рядом с городом в селе Покровское огонь уничтожил машину, сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

- 30 декабря в 13:37 поступило сообщение о пожаре в селе Покровское - на улице Зеленой горел Chevrolet Aveo. Хозяйка автомобиля приехала в село по делам, припарковала машину вблизи одного из домов, - говорится в сообщении.

Через какое-то время женщина вернулась к машине. Она увидела, что из-под капота идет дым. Тогда хозяйка транспорта вызвала пожарных. Однако она не стала их дожидаться и начала тушить машину снегом. В итоге женщине удалось самой побороть горение на площади один квадратный метр. Огонь повредил моторный отсек легковушки.

По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание электропроводки моторного отсека. При этом женщина купила машину совсем недавно. По факту пожара проводится проверка.

Еще один пожар случился 31 декабря в 00:39. Пожарным поступило сообщение о возгорании дома в коллективном саду № 1 треста «Тагилстрой». В доме на постоянной основе проживала семья из трех человек, другого жилья у них нет. Хозяйка проснулась ночью и решила дойти до кухни. Там она увидела сильное задымление.

Тагильчанка разбудила мужа и его маму. Они втроем вышли из горящего дома. В пожаре сгорела крыша. Также огонь повредил перекрытие, стены и имущество. Общая площадь горения составила 48 квадратных метров. Спасатели проводят проверку. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неправильное устройство печи и короткое замыкание электрооборудования.

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